Commozione e lacrime ai funerali del pilota dell'elicottero precipitato sul Gargano

Grande commozione oggi nella Cattedrale di Foggia dove si sono celebrati i funerali di Gigi Ippolito, il pilota morto insieme al suo collega, Andrea Nardelli, sabato scorso (5 novembre) precipitando in elicottero a Castelpagano, in territorio di Apricena. Nell'incidente hanno perso la vita anche altre cinque persone: una famiglia slovena in vacanza alle Isole Tremiti.

All'ultimo saluto al pitola hanno preso parte tanti amici e conoscenti e la famiglia Pucillo, proprietari della società Alidaunia, che effettua il servizio navetta da e per le Isole Tremiti.

Domani, lunedì 14 novembre, invece si terranno i funerali del co pilota Andrea Nardelli. Nella giornata di sabato 12 novembre, il medico legale ha effettuato l'autopsia sui corpi dei due piloti non riscontrando, al momento, gravi patologie. Tuttavia un riscontro a questi primi risultati arriverà dagli esami istologici e tossicologici i cui risultati si conosceranno nei prossimi giorni.