Si allaccia abusivamente all'Enel e affitta la casa: ammanco da 6mila euro

Carabinieri della Stazione di Latiano, hanno denunciato 4 persone del luogo per furto di energia elettrica. A seguito di un controllo effettuato presso l'abitazione di una 57enne, proprietaria dell'immobile, i Carabinieri, coadiuvati da personale tecnico, hanno accertato che la donna, dopo essersi allacciata abusivamente alla rete elettrica, con collegamento diretto al cavo principale, ha concesso successivamente in locazione lo stesso immobile ad altre persone, procurando un ammanco di energia elettrica per un danno complessivo di euro 6.000 euro circa, stimati tra l'anno 2015 e il 2019. © RIPRODUZIONE RISERVATA