​Fiamme in un appartamento del centro: soccorsa una coppia di pensionati

Ultimo aggiornamento: 11:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio in pieno centro ad Ostuni , nei pressi di via Giovanni XXIII. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un appartamento al terzo piano di un condominio. A domare il rogo, ci ha pensato una squadra dei vigili del fuoco della Città bianca.Danni all'abitazione e tanto spavento per una coppia di anziani, soccorsi dal personale medico del Servizio 118. Sul posto anche agenti del Commissariato di Ostuni e personale della Polizia Locale. I due anziani, al momento dell'incendio, erano in un appartamento al piano di sotto. Indagini per accertare l'origine delle fiamme. Tra le ipotesi, quelle di un cortocircuito.