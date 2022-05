Ostuni, un bambino trova una bomba inesplosa in spiaggia: chiuso il tratto di costa

E' stato un bambino a rinvenire nei pressi di una scogliera a Villanova, marina di Ostuni, in provincia di Brindisi, una bomba inesplosa risalente con ogni probabilità alla seconda guerra mondiale. In attesa della bonifica della zona, che dovrebbe avvenire nel pomeriggio, è stato interdetto alla navigazione, all'ormeggio ed al transito lo specchio d'acqua del "Molo di Levante" che si trova nella stessa area portuale del nord brindisino. Al momento l'area è transennata ed è sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. A Villanova giungerà a breve il personale del gruppo speciale della Marina Militare Sdai (Servizio difesa antimezzi insidiosi) per le operazioni di recupero.

L'allarme

La richiesta d'intervento all'autorità giudiziaria, fino all'emissione dell'ordinanza d'interdizione della Capitaneria di Porto, è giunta da parte della sezione locale della Lega Navale, a cui si era rivolto il bambino dopo il ritrovamento dell'ordigno.

