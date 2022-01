Taranto, una bomba vicino al ponte di Punta Penna: residuato bellico della seconda guerra mondiale. In campo gli artificieri

Un grosso ordigno inesploso è stato trovato nei pressi del ponte Punta Penna di Taranto, proprio all'ingresso della città. Sul posto, dopo una segnalazione, sono intervenuti gli agenti della Polizia. Si dovrebbe trattare di un pezzo di artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale. L'ordigno era tra un cumulo di rifiuti. Per rimuoverlo sono intervenuti gli artificieri della Polizia di Stato.

APPROFONDIMENTI DRAMMA SFIORATO «Guardate cosa ho pescato», turista porta a casa un... L'ATTESA Bomba da disinnescare, treni fermi, aerei a terra e strade bloccate:... L'OPERAZIONE Bomba, il 15 dicembre il disinnesco. Da evacuare case, clinica e...

L'allarme

L'allarme è scattato l'altro giorno quando alla centrale della questura è giunta una segnalazione anonima. La zona indicata è stata immediatamente pattugliata e la grossa bomba inesplosa è stata individuata nei pressi di un cumulo di rifiuti abbandonati, in un terreno lungo il ponte di Punta Penna. A quel punto il tratto di campagna è stato isolato in attesa dell'intervento degli artificieri che hanno provveduto a recuperarlo il grosso proiettile in tutta sicurezza.

«Guardate cosa ho pescato», turista porta a casa un oggetto misterioso. Poi la scoperta: è una bomba

Bomba da disinnescare, treni fermi, aerei a terra e strade bloccate: disagi non solo per i brindisini

L'intervento

Il residuo bellico è stato prelevato dagli esperti in esplosivi ed ora sarà fatto brillare in tutta sicurezza. I ritrovamenti di questo tipo, soprattutto in mare, non sono insoliti a Taranto. Non di rado, infatti, sono proprio i sub a segnalare la presenza sul fondale di grossi ordigni inesplosi risalenti al secondo conflitto mondiale.