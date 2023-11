Bomba fatta esplodere sotto un’abitazione: danni e tanta paura. Mistero in città

È mistero a Molfetta dove domenica, attorno alle 23.30, ignoti hanno collocato un ordigno all’interno di una cassetta stradale per la protezione di un contatore del gas, ormai dismesso da tempo.

La violenta esplosione, avvenuta in via Puccini, nei pressi del civico 58, ha provocato lo scardinamento dello sportello, danni al muro, e, per irraggiamento, anche il danneggiamento di una Fiat 600 e la deflagrazione di una finestra al piano rialzato di uno stabile vicino. I vetri sono andati in frantumi, ma fortunatamente nessun passante è stato colpito dai frammenti e schegge.

L’ordigno artigianale non era dei più potenti, certo, ma è stato sufficiente allo scopo di svegliare il vicinato, provocare danni e lasciare un “messaggio” che, però, non è del tutto chiaro agli investigatori.

Sul posto, con i vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Molfetta che hanno avviato le indagini. I militari hanno mappato l’isolato alla ricerca di tutte le videocamere di sorveglianza che potrebbero rivelarsi utili all’attività investigativa.



