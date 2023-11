Bomba davanti al negozio: paura tra i residenti. Nessuna pista esclusa

Paura nella notte tra i residenti: un bomba è esplosa davanti ad un negozio di prodotti caseari nel centro cittadino a Trinitapoli, provincia della Bat. Si tratta di un ordigno di fattura rudimentale. La deflagrazione, che ha danneggiato la saracinesca del negozio in cui si lavorano e vendono prodotti caseari, non ha provocato feriti ma ha spaventato i residenti della zona. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi e raccolto la denuncia del titolare, un 49enne del posto.

I militari, coordinati dalla Procura di Foggia, hanno acquisito le immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza della zona per individuare gli autori dell'accaduto. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi investigativa: dalla bravata a un atto intimidatorio.