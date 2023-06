Bomba all'ingresso di un negozio nella notte, danni alla saracinesca

Una bomba è esplosa intorno alle due e mezza della scorsa notte davanti a un negozio di via Giovanni Bovio ad Andria, nel centro cittadino. La deflagrazione ha provocato lievi danni alla saracinesca e non ci sono stati feriti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno effettuando i rilievi e acquisendo le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.