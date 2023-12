Vandali in villa, un grosso petardo distrugge il cestino dei rifiuti in villa. La denuncia sui social

Un forte boato nella notte, un ordigno più grande di un normale petardo ha distrutto un cestino grande porta rifiuti che si trova nella villa comunale di Borgagne frazione di Melendugno. Il cestino di forma circolare è stato letteralmente squarciato, mentre sul posto, dove è avvenuta l’esplosione restano numerosi detriti di ferro.

A dare la notizia alcuni cittadini che hanno segnalato al vice sindaco Mauro Russo la questione: «Resto basito da tali comportamenti incivili e criminali, non parlo solo del costo del bidone, ma faccio una riflessione su questi atteggiamenti che ledono la nostra piccola Borgagne.

Naturalmente abbiamo avvisato subito i carabinieri e stiamo vagliando anche possibili soluzioni per scoprire i colpevoli».

Il vicensindaco ha postato di quanto avvenuto in villa scatendando la reazione degli utenti del web: «Purtroppo c'è molta strafottenza, figlia dei pochi controlli .Nel nostro paese chiunque si permette di fare ciò che vuole, cassonetti dei rifiuti sulle ville comunali, nei parchi pubblici, mettono fuori spazzatura a qualsiasi ora senza rispettare il calendario di raccolta, utenti che usano i cestini pubblici per la spazzatura di casa. Bisogna essere severi è punire chi non rispetta le regole. Per me, il politico locale, deve rimanere nei pensieri dei cittadini per la sua esemplarità e la sua determinazione, anche nel prendere provvedimenti duri, con chi continua a deturpare il nostro bellissimo territorio senza rispettare le regole e senza preoccuparsi delle conseguenze».

A Borgagne, secondo quanto raccontato dai residenti, si sentono boati a tarda sera, che si tratti di ragazzi annoiati oppure di gesti studiati, resta il fatto che ora le indagini sono affidate ai Carabinieri di Melendugno e ai cittadini la coscienza di segnalare e denunciare.