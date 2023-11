Posiziona bomba davanti al bar: arrestato

Colto mentre posizionava un ordigno nei pressi di un esercizio commerciale: arrestato un minorenne a San Pietro Vernotico.

È stato sorpreso in flagranza di reato dai carabinieri della locale stazione alle prime ore dell’alba: il 17enne del luogo si accingeva a posizionare una bomba, probabilmente di grossa potenzialità, sull’uscio di un bar in via Cellino, già preso di mira da azioni criminose. Il giovane risponde di detenzione, porto abusivo di materiale esplodente e tentato danneggiamento.

L’azione si aggiunge ad episodi precedenti avvenuti ai danni di altri esercizi commerciali e rientra in un filone d’inchiesta per il quale le forze dell’ordine sono al lavoro. Non si esclude una recrudescenza della criminalità organizzata.