Esplosione nella notte: ordigno davanti ad un'abitazione. Ingenti danni all'immobile

Esplosioni nella notte in provincia di Foggia. Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la scorsa notte davanti ad un'abitazione in via Carlo Pisacane a San Severo. L'esplosione è stata avvertita dalla popolazione in gran parte della città e ha provocato ingenti i danni all'immobile. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la zona. Le indagini sono affidate agli agenti di polizia che stanno verificando chi possa essere il destinatario dell'attentato e la presenza di sistemi di videosorveglianza in zona.

A distanza di poco tempo invece la polizia di Cerignola è intervenuta in via Tommaso Campanella per un episodio simile. Non è ancora chiaro se sia sia trattato di un incendio o di un ordigno. Ingenti i danni. Si indaga per cercare di risalire algi autori del gesto.