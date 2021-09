Allarme bomba alla stazione di Brindisi: scalo evacuato, forze dell'ordine sul posto

Un allarme bomba è scattato nel pomeriggio presso la stazione di Brindisi. Sul posto ci sono in questo momento le forze dell'ordine, che hanno evacuato lo scalo brindisino e si stanno preparando per la ricerca di un eventuale ordigno. Non è ancora chiaro come l'allarme sia arrivato alle forze dell'ordine, se tramite una telefonata o l'avvistamento di un bagaglio sospetto da parte di qualche passeggero.

Il comunicato di Trenitalia

Nel frattempo anche la circolazione dei treni è interrotta. Trenitalia, sul suo sito, informa che «il traffico è sospeso per un intervento delle Forze dell' Ordine a Brindisi. In corso la riprogrammazione del servizio commerciale».

I treni coinvolti dal blocco

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• FA 8324 Lecce (16:47) - Roma Termini (22:20)

• IC 623 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)

• RV 4438 Lecce (18:13) - Bari Centrale (19:54)

Treni parzialmente cancellati

• RV 4419 Bari Centrale (16:01) - Lecce (17:42): limitato a Ostuni (16:48)

• RV 4449 Bari Centrale (17:01) - Lecce (18:44): limitato a Poilignano a Mare (17:22)I

• RV 4432 Lecce (17:13) - Bari Centrale (18:54): origine da Ostuni (18:03)

• R 4421 Bari Centrale (16:40) - Lecce (18:34): limitato a Ostuni (17:38)

• R 19983 Taranto (16:52) - Brindisi (17:59): limitato a Francavilla Fontana (17:21)

• R 19982 Brindisi (18:09) - Taranto (19:22): origine da Francavilla Fontana (18:46)

Treni cancellati

• R 19980 Brindisi (16:44) - Taranto (17:55)