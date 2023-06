Caso Camberlingo: altri due medici chiedono di essere trasferiti da Ostetricia

È sempre più in crisi il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana, già chiuso temporaneamente - si disse - dallo scorso 15 aprile. Due medici hanno chiesto di essere trasferiti altrove e quindi dal prossimo mese quelli in servizio effettivo sarebbero soltanto tre, forse quattro col rientro di una dottoressa dalla maternità. Comunque troppo pochi per coprire le 24 ore, come avveniva un tempo.

L’Asl di Brindisi ha assicurato il massimo impegno per risolvere una situazione divenuta drammatica e chiarito che negli ultimi anni si è cercato di fare di tutto pur di evitare la chiusura: concorsi, pescaggi dalle graduatorie esistenti, chiamate dirette in servizio. Nulla, tutto vano.

I medici snobbano Francavilla Fontana, nonostante proprio quel reparto - grazie al suo personale preesistente - fosse addirittura considerato un’eccellenza della sanità brindisina. Ora invece per partorire bisogna andare nel capoluogo adriatico o addirittura a Taranto.

Nei giorni scorsi, una donna ha partorito per strada, aiutata dal marito, proprio mentre si recava al presidio ospedaliero tarantino “Santissima Annunziata”. Il timore è che di questo passo la chiusura di Ostetricia e ginecologia del “Camberlingo” divenga permanente e non più soltanto temporanea. Ironia della sorte, i due medici intenzionati a congedarsi - date le condizioni di lavoro estreme - hanno chiesto di essere collocati in un altro servizio dell’Asl di Brindisi. L’importante, insomma, sembra essere non restare in Ostetricia e ginecologia del nosocomio francavillese.