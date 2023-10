Mesagne, aggredita dal cliente per strada: ex consigliera finisce in ospedale

È finita in ospedale con una prognosi di 15 giorni Sabrina Didonfrancesco, consulente del lavoro e già consigliere comunale di Forza Italia e vice presidente del Consiglio comunale di Mesagne, che è stata bistrattata e gettata violentemente per terra da un uomo davanti ai suoi uffici.

Alla scena hanno assistito diverse persone che hanno evitato il peggio conducendo la Didonfrancesco al sicuro in altro locale vicino al suo studio. La donna ha chiesto aiuto ad alcuni agenti della polizia locale e della polizia di Stato, sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri, allertata dalla stessa professionista, che dopo aver messo al sicuro la Didonfrancesco, chiamato il 118, ha ascoltato i testimoni e avviato le indagini.

Cosa è successo



I fatti.

Venerdì mattina Sabrina Didonfrancesco si è recata nel suo studio di consulente del lavoro in via Geofilo. Poco dopo la sala di attesa si è riempita di clienti. Alle ore 9 è arrivato un uomo anziano a bordo di una motoretta elettrica che doveva svolgere delle pratiche per richiedere il reddito di cittadinanza. È rimasto in strada e non è voluto entrare. Allora un’impiegata è uscita per sottoporgli le pratiche. L’uomo avrebbe chiesto, con modi tutt’altro che gentili, che a sbrigare il tutto fosse la titolare. Così Sabrina Didonfrancesco è uscita in strada con la modulistica da compilare. Tra i documenti richiesti c’era anche il modello Isee che per essere compilato necessitava di diversi dettagli, tra cui le giacenze bancarie che occorre richiedere personalmente presso il proprio istituto di credito.

La donna è caduta e ha urtato una fioriera



A questo punto l’uomo avrebbe iniziato ad arrabbiarsi ed avrebbe spinto la professionista con la motoretta dopo averle bloccato la gamba nella ruota. La donna nella caduta ha urtato violentemente contro una fioriera. È stata soccorsa ed allontanata dal suo studio, poiché l’uomo continuava ad inveire, è stata poi messa al sicuro in una attività commerciale vicina.

Successivamente all’arrivo dei carabinieri Sabrina Didonfrancesco è stata condotta nella sua abitazione e da qui, poiché la sua situazione di salute non migliorava, è stata trasferita in ambulanza nell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

Qui è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici e strumentali che hanno evidenziato il forte stato di shock. Per questi motivi è stata trattenuta in osservazione e dimessa nella serata di venerdì con una prognosi di quindici giorni. Sulla vicenda indagano i carabinieri che a breve invieranno in Procura gli atti di indagini per i provvedimenti che il magistrato intenderà adottare.

Sembra che la situazione in cui vive il presunto aggressore è conosciuta sia alle forze dell’ordine territoriali sia all’ufficio Servizi Sociali del Comune, che dallo stesso primo cittadino. Noto anche il suo particolare temperamento.

Nel frattempo a Sabrina Didonfrancesco stanno giungendo attestati di stima e solidarietà da parte di numerose persone .

