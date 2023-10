Infermiera aggredita con un pugno in faccia da un detenuto durante la visita del sottosegretario alla Giustizia

Un'infermiera in servizio nella casa circondariale di Foggia è stata aggredita questa mattina con un pugno al volto da un detenuto mentre era in corso la visita del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, che in quel momento si trovava in un'altra ala della struttura. Lo rende noto il segretario generale aggiunto dell'Osapp, Pasquale Montesano. L'infermiera è stata poi soccorsa e trasportata al pronto soccorso dove è stata medicata.

«Sovraffollamento, carenza di organico, gli innumerevoli eventi critici e l'assenza di una linea di comando permanente - evidenzia Montesano - determinano un continuo disagio per tutti gli operatori.