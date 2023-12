Salento, anziana sorprende uno sconosciuto in casa e viene spintonata e ferita

Entra in casa di un'anziana e per fuggire scaraventa la donna a terra e la ferisce. E' accaduto la sera di Natale a Taviano, nel Salento. Tutto è avvenuto intorno alle 17 di lunedì 25 dicembre. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'anziana si era allontanata da casa per qualche minuto.

La donna ha sorpreso l'uomo in casa

Al suo rientro, si è trovata di fronte l'uomo, che nel frattempo si era intrufolato nella sua abitazione, probabilmente con l'intento di cercare qualcosa da portare via. Lo sconosciuto avrebbe spinto la malcapitata, facendola cadere rovinosamente a terra, per poi fuggire e far perdere le sue tracce.

A soccorrere la pensionata sono stati i suoi familiari, accorsi sul posto. L'accaduto è stato segnalato alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini sulla vicenda.