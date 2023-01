Ladri in Comune, forzata la finestra e scassinati i distributori: niente soldi, solo merendine

L’obiettivo erano quasi certamente i soldi, ma alla fine si sono dovuti accontentare delle merendine. Soldi nelle cassettine non ce n’erano. Qualcuno, sicuramente più d’uno, ha forzato la notte scorsa una finestra secondaria di Castello Imperiali, quartier generale del Comune a Francavilla Fontana, e si è diretto con determinazione ai distributori di snack e bevande posti proprio in prossimità di uno degli accessi secondari: non da via Municipio, ma da via Barbaro Forleo.

Niente monete: magro il bottino

Scassinate le macchinette, l’amara sorpresa: niente monetine e allora vai di cioccolatini, brioche e bibite. Giusto per rendere proficua, in qualche modo, l’impresa. Poi i ladri di merendine si sarebbero diretti verso altri uffici comunali ma anche qui per loro ci sarebbe stato poco di concreto da arraffare.

Altri tentativi di effrazione

Nella stessa nottata, quella passata, si sono registrati anche tentativi di effrazione in un paio di scuole e persino in una pizzeria. I casi sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana, che stanno acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Non si tratta dei primi casi del genere nella Città degli Imperiali negli ultimi anni e non rappresenta una novità neppure l’assalto al castello, monumento simbolo e sede istituzionale teoricamente più protetta. Eppure le telecamere della casa comunale sembra fossero troppo lontane dalla scena del furto per poter averne ripreso gli autori. Le successive analisi tecniche chiariranno anche questo aspetto. Sta di fatto che, dopo qualche mese di pausa, a Francavilla Fontana sono di fatto tornati i ladri di merendine. Gente capace di procurare più danni agli edifici pubblici che di racimolare bottino. Quanto potrà appagare qualche brioche o un pacco di chewing-gum?