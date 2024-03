Si è insediata questa mattina la commissione d'accesso agli atti in Comune a Bari. È composta da Claudio Sammartino, già prefetto di Taranto, Antonio Giannelli, viceprefetto, ed il maggiore Pio Giuseppe Stola. I tre commissari hanno consegnato l'atto di insediamento. Solo pochi minuti per poi lasciare il palazzo di città. La commissione ha minimo tre mesi per lavorare e analizzare l'operato dell'amministrazione comunale. In questi giorni forti sono state le polemiche da parte del sindaco Antonio Decaro che ha definito un "atto di guerra" la decisione del ministro Matteo Piantedosi di inviare i commissari per valutare lo scioglimento del Comune di Bari.

Il centrodestra



Intanto oggi i parlamentari di centrodestra hanno incontrato sempre nell'aula del Consiglio comunale la stampa per quella che hanno definito "operazione verità ". Filippo Melchiorre, Francesco Paolo Sisto, Marcello Gemmato, Roberto Marti e Davide Bellomo hanno duramente contestato le ultime dichiarazioni di Michele Emiliano in merito all'incontro con la sorella del boss nel 2018 e del sindaco Antonio Decaro.

«Noi non siamo andati a chiedere scioglimento del Comune e non vorremmo mai che accadesse, è una onta che colpisce la città. Ma non si può accusare noi. Noi abbiamo solo cercato di difendere la nostra città. Chi ha la coscienza a posto non deve temere nulla. La sobrietà e il rigore debbano essere sovrani. Basta pianti o comizi».

«Le bugie sono una malattia da cui non si guarisce in politica quando sono così nette e evidenti - ha detto Sisto facendo riferimento alle dichiarazioni di Emiliano - Episodio narrato con disinvoltura disarmante, ci dà idea di una impunibilità e intoccabilità. Ma nessuno è intoccabile. In questa città ci vuole discontinuità e bisogna cambiare».