In casa con una pistola, tre fucili e 200 munizioni: arrestato un 48enne a Cassano

A Cassano delle Murge, in provincia di Bari, un 48enne con precedenti penali è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del posto con l'accusa di detenzione illegale di armi e munizioni perché in casa nascondeva quattro armi comuni da sparo, una pistola e tre fucili, e 200 munizioni.

Il ritrovamento

Nel corso di controlli di prevenzione, il ritrovamento di armi e munizioni è avvenuto in un appartamento del centro abitato dove è stata ritrovata una carabina con il colpo già inserito in canna. I militari hanno bloccato e disarmato il responsabile, poi hanno esteso le operazioni di perquisizione a tutta l'abitazione, trovando in un ripostiglio altri due fucili ed una pistola, tutte armi perfettamente funzionanti. Il 48enne non ha alcun tipo di autorizzazione o licenza di porto o detenzione di armi e munizioni, pertanto è stato arrestato e condotto in carcere. In sede di convalida dell'arresto presso il Tribunale di Bari, dopo l'interrogatorio e confronto con la difesa, l'uomo è stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.