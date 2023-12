Droga e armi, blitz contro le frange della Sacra corona unita: 14 in carcere

Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato nei territori a nord della provincia di Lecce e a sud della provincia di Brindisi che vede il coinvolgimento di oltre 100 poliziotti, per l'esecuzione di numerose misure cautelari - quattordici le persone in carcere - e perquisizioni nei confronti di presunti partecipi ad un'associazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

L'operazione

L'operazione, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Lecce, si basa su indagini che hanno acquisito prove ritenute significative sulla probabilità elevata che i territori di San Pietro Vernotico, Squinzano e Trepuzzi siano sottoposti al controllo di frange storiche della Sacra Corona Unita che interagirebbero tra loro nella gestione in particolare del traffico di stupefacenti e di armi.

I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nella Questura di Brindisi.