In casa pistole, dispositivi anti-intercettazioni e divise da guardia giurata: un arresto

In casa una pistola: un 33enne di Surbo è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Surbo, coadiuvati dai Carabinieri Cinofili di Modugno. L'uomo è presunto responsabile di ricettazione e detenzione illegale di arma da fuoco alterata.

Perquisizione in casa



La perquisizione estesa a tutta l’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire una pistola calibro 7.65 priva di marca che lo stesso teneva occultata nel cassetto di un

mobile insieme ad una pistola a salve. Nella camera da letto e nel vano cucina

invece sono stati rinvenuti due dispositivi di rilevamento anti-intercettazione.



La perquisizione è proseguita anche nel seminterrato dove sono state rinvenute, in un vano adibito a deposito attrezzi, divise per Guardia Particolare Giurata, un giubbotto antiproiettile, protezioni balistiche, caricatori e fondine per pistola oltre ad

una radio portatile.



Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l'uomo è stato arrestato.