Pistola clandestina, scacciacani e droga: arrestato 33enne dalla polizia

Sorpreso dai poliziotti di Nardò in possesso di sostanze stupefacenti, arma clandestina e due pistole scacciacani, un 33enne di Leverano è finito agli arresti domiciliari.

Droga sequestrata

Nel corso di un’attività di controllo, gli agenti del commissariato di Nardò hanno proceduto alla perquisizione personale del 33enne, estesa in seguito al veicolo ed alle abitazioni, e hanno sequestrato circa 13 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina, eroina, marjuana e hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento insieme alla somma di 120,00 euro. In seguito i poliziotti, continuando il controllo, hanno rinvenuto una pistola clandestina e due pistole scacciacani prive di tappo rosso e 43 cartucce a salve. L’uomo è finito agli arresti domiciliari.