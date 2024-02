In casa sei pistole, munizioni e oltre 50 chili di droga: arrestato

Avrebbe trasformato un locale a Rutigliano, in provincia di Bari, in un centro di smistamento di droga e armi. Per questo un uomo è stato arrestato dalla polizia che all'interno del locale ha trovato e sequestrato sei pistole, munizioni di vario calibro, 53 chili di hashish, 30 grammi di cocaina, un jammer per inibire le frequenze radio degli apparecchi in uso alle forze dell'ordine.

Anche mille euro in contanti

Gli agenti della squadra mobile hanno inoltre trovato materiale per il confezionamento delle dosi, e più di mille euro in contanti che gli investigatori ipotizzano possano essere provento dell'attività di spaccio. L'uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di detenzione di armi da fuoco e ricettazione.