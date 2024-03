Mafia a Bari, la conferenza di Decaro: foto

Ricostruisce l'accaduto, si difende e attacca: «Rinuncio alla scorta perché non posso essere sindaco antimafia e contemporamente accettare la commissione d'accesso nominata dal ministro Piantedosi». Antonio Decaro a valanga, dopo la notizia della nomina, da parte del ministro dell'Interno, della commissione d'accesso che dovrà valutare se vi siano state o meno infiltrazioni mafiose nell'amministrazione del Comune di Bari. Una nomina che il primo cittadino ha definito «un atto di guerra» del centrodestra.

Le foto

«Ecco un'inquietante foto dei parlamentari di centrodestra al Viminale - ha detto Decaro - dopo il blitz "Codice interno”. Fra quei parlamentari ci sono Mauro D'Attis che oggi è vicepresidente della commissione antimafia, e il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che insieme a un altro viceministro alla Salute, (Marcello Gemmato, ndr) hanno chiesto, in qualità di membri del Governo a un altro membro del Governo, di far sciogliere il comune per mafia. Le fotografie testimoniano il flirt di queste persone con Canonico e Olivieri - ha continuato Decaro, proiettando le pagine dei giornali - testimoniano l'accordo elettorale fa Canonico e Ferri, arrestata per voto di scambio in un altro comune, a Valenzano. E con Lorusso, moglie di Olivieri, candidata nel centrodestra. Evidentemente c'era un disegno politico chiaro».