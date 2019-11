Maxi furto d'acqua: 40 famiglie allacciate abusivamente ad Aqp. Pioggia di denunce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quaranta famiglie allacciate abusivamente all' Acquedotto pugliese . Dopo l'esposto della società, i carabinieri hanno effettuato una lunga e articolata attività di indagine e denunciato ora 40 persone. E' successo a Tuturano, in provincia di Brindisi In particolare, i militari dell'Arma hanno accertato che le persone denunciate avevano realizzato allacci abusivi, celandoli sotto strutture in metallo e cemento perché divenissero irraggiungibili e invisibili. La Società Acquedotto Pugliese si attiverà per il ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione dell’illecita erogazione. I danni arrecati sono in via di quantificazione.