Nuovo asfalto dopo i lavori di Aqp, si comincia da viale Otranto

Nuovo asfalto anche sui viali cittadini. I lavori per il rifacimento del manto stradale dopo gli interventi di potenziamento ed estendimento della rete fognaria a cura di Acquedotto Pugliese, riprenderanno mercoledì mattina. A partire da viale Otranto nel tratto compreso tra viale Don Minzoni e via Orsini del Balzo, per poi proseguire su via Cavallotti, nel tratto compreso tra viale Otranto a via 95 Reggimento Fanteria.

Da venerdì, invece, sarà viale Lo Re ad essere interessato dai lavori a partire dall'incrocio con viale Marconi. Successivamente si proseguirà fino a Piazza Italia con le traverse Via Bax, Via Renzo, Via Duca degli Abbruzzi.

Proprio per consentire i lavori di fresatura e successiva bitumazione, saranno vietati il transito e la fermata con rimozione forzata dalle 7 alle 17.

«Cominciamo la bitumatura di alcune delle più importanti arterie cittadine interessate dai lavori Aqp negli scorsi mesi, che giungeranno, dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale, a definitivo ripristino. Invito ancora una volta tutti i cittadini - dichiara l’assessore alla Mobilità, Marco De Matteis - a rispettare i divieti per consentire a chi di dovere di effettuare gli interventi di rifacimento del manto stradale nel periodo concordato. Questo al fine di ridurre al minimo i disagi e di consegnare alla città le strade rimesse a nuovo nei tempi stabiliti».





Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA