Operaio disoccupato risponde all'appello dell'imprenditore: assunto a 61 anni

Ricominciare a 61 anni. La nuova vita lavorativa del 61enne di Fasano Vito Pipoli riparte dalla Plastic Puglia, l’azienda monopolitana a che in questi ultimi giorni è finita sui media locali e nazionali in quanto non si riusciva a reperire personale. Era stato il presidente del gruppo, l’imprenditore Vitantonio Colucci, ha lanciare un appello di ricerca lavoratori specializzati dopo che uno, precedentemente, non aveva sortito gli effetti sperati.

La storia

Nelle ultime settimane, però, sono stati almeno una decina le figure assunte e tra queste il fasanese Pipoli. Ad avere l’idea di proporlo all’azienda è stato il figlio Francesco, 32enne, da qualche anno anche lui dipendente della Plastic Puglia di Monopoli.

Il padre non lavorava da quasi un anno, da quando, cioè, aveva perso il posto in una ditta di legnami fasanese dove era impiegato da una vita. Ma Francesco, conoscendo le doti di manutentore del suo genitore, lo ha proposto a Colucci che ne ha apprezzato le doti di lavoratore e lo ha assunto con un contratto a tempo indeterminato con stipendi di 1.400 euro al mese. Una nuova opportunità dopo le tante porte in faccia ricevute a causa proprio dell’anagrafe.