Due furti in poche ore, torna l’allarme in città. Nel mirino parrucchiere e market

Furti in un parrucchiere e in un supermercato. Seicento euro, ammonta a tanto il bottino di un furto messo a segno all’interno di un salone di acconciature femminili ubicato lungo il centralissimo corso Vittorio Emanuele a Fasano.

L’incursione nel locale è avvenuta qualche notte fa. Stando a quel poco che è stato possibile sapere prima di entrare nel salone i ladri, sempre ammesso che il colpo sia opera di più persone e non di un malvivente solitario, hanno tolto la corrente. Questo gli ha consentito di agire senza che i loro volti o le loro fattezze venissero riprese dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza di cui il locale è dotato. Una volta oscurati gli occhi elettronici i ladri hanno forzato la porta di accesso al salone di acconciature e, una volta dentro al locale, si sono subito diretti verso la cassa.



Non è escluso che sapessero che nel cassetto c’era l’incasso dei giorni precedenti. Preso il denaro sono andati subito via. Oltre al bottino di tutto rispetto che hanno rimediato i ladri hanno anche provocato ingenti danni al locale. Nonostante il salone di acconciature femminili sia ubicato lungo una delle arterie stradali del centro cittadino nessuno si è accorto di quello che stava avvenendo o, comunque, nessuno ha telefonato, neanche in maniera anonima, alle forze dell’ordine per dare l’allarme. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori è che chi ha messo a segno il furto si fosse organizzato con un “palo” pronto a segnalare eventuali auto in arrivo.

Il colpo al supermercato



E sempre a Fasano si registra l’ennesimo furto, commesso da veri e propri professionisti, all’interno del supermercato Carparelli in piazza Kennedy. Le sequenze del colpo sono state immortalate dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza di cui l’attività commerciale è dotata.



Nei filmati si vedono, in modo chiaro, i due ladri che, con una tecnica ben collaudata, saccheggiano gli scaffali del market. Dopo aver girovagato tra le corsie del supermercato come due normali clienti i due saccheggiatori hanno iniziato a prelevare dagli scaffali i prodotti che hanno attirato la loro attenzione, manco a dirlo i più costosi. Man mano che facevano “la spesa” a sbafo nascondevano gli articoli all’interno dei giacconi di taglia extralarge che indossavano. Quello di cui i due ladri non si sono resi conto è che l’intera sequenza del furto è stata immortalata dalle telecamere del supermercato.

Non solo. I titolari dell’attività commerciale hanno scoperto il furto praticamente in tempo reale e sempre visionando i filmati registrati dagli occhi elettronici sono riusciti ad individuare l’auto con cui la banda di ladri era giunta sul posto e su cui aveva caricato la refurtiva. I filmati sono stati immediatamente consegnati ai carabinieri.

Il valore della merce rubata dai due ladri è notevole. Per la cronaca una volta arrivati alla cassa del market i due malviventi hanno pagato solo due energy drink.

© RIPRODUZIONE RISERVATA