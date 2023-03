Rapina bar e supermercati per procurarsi denaro per la droga: arrestato

Gli serviva denaro per procurarsi droga per uso personale: per questo un 21enne di Bisceglie avrebbe compiuto due rapine in un bar e in un supermercato. Per questo, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale di Trani, i carabinieri hanno arrestato il giovane per rapina aggravata.

I fatti risalgono al 19 e al 26 febbraio scorsi. Il sistema era sempre lo stesso: il 21enne agiva col volto coperto e armato di una pistola a salve per minacciare le sue vittime e farsi consegnare il denaro in cassa per poi fuggire. A incastrarlo sono state le testimonianze raccolte dagli investigatori e i riscontri delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.