Emirates ordina i motori per i boeing in Puglia: prodotti nello stabilimento di Brindisi

Motori per aerei Boeing 777 ordinati ad Avio Aero dagli Emirati Arabi. Serviranno per i velivoli di Emirates e saranno prodotti anche in Puglia, nello stabilimento di Brindisi. L'annuncio dell'ordine è del 13 novembre scorso: sono 202 i motori GE9X e i ricambi che serviranno per alimentare la sua prossima flotta di aerei della famiglia Boeing 777X - si legge sul sito dell'impresa - «L'ordine comprende anche un contratto di servizi a lungo termine. Ciò porta l’ordine totale di Emirates per i motori GE9X a 460. Il 777X sarà il jet bimotore più grande ed efficiente al mondo, offrendo consumi di carburante, emissioni e costi operativi migliori del 10% rispetto a qualsiasi aereo della sua categoria».

«L’ordine di oggi si basa su decenni di partnership con questa compagnia aerea orientata al futuro, inclusa la nostra multiforme collaborazione sui motori con GE90 e GP7200, ingegneria e manutenzione con l’Emirates Engineering & Maintenance Centre e iniziative di sostenibilità e imprenditorialità», dichiara Larry Culp, presidente e amministratore delegato di GE e Amministratore delegato di GE Aerospace.