Grottaglie, boom di voli privati: più di 700 nei primi otto mesi. Clienti ricchi, vip, manager e rappresentanti di aziende. Molti sono americani

Non ci sono ancora i voli di linea a Grottaglie, quelli per i quali innumerevoli sollecitazioni sono state fatte (e si continuano a fare) da tante parti, sia istituzionali che sociali, ma l’aeroporto, accanto ai grandi progetti che lo riguardano, si è ritagliato uno spazio interessante, e in crescita, per i voli privati.

Gli "arrivi"



Ieri mattina, mentre era in corso il press tour della Zes ionica, sul piazzale che si apre davanti alla vecchia aerostazione (che adesso sarà rifatta) erano parcheggiati tre velivoli dalla forma snella e allungata: due di colore bianco, agli estremi del piazzale, ed uno, di colore blu, al centro.

Illuminati dal sole, i tre aerei fornivano un bel colpo d’occhio. E venerdì scorso, quando dell’aeroporto è stato ospite il Politecnico di Bari con la sua Scuola internazionale per i voli suborbitali, altri aerei privati erano parcheggiati nella stessa area.

Non è un qualcosa di occasionale o di episodico, anzi, dice Marco Catamerò, direttore generale di Aeroporti di Puglia, che parla di aumento del 20 per cento per questo segmento dell’aviazione a Grottaglie. L’anno scorso sono arrivati, dettaglia il dg, 312 aerotaxi e 567 di aviazione generale.

Quest’anno, invece, nei primi otto mesi sono stati complessivamente 706 e c’è la previsione di toccare quota mille.

Chi sono i "clienti"



Chi usa questi velivoli? Clienti ricchi, ovviamente, che possono permetterselo, personalità famose, manager importanti, rappresentanti di aziende. Molti sono americani. «A volte - spiega Patrizio Summa, che in AdP è responsabile dei progetti speciali - a bordo di questi aerei c’é una sola persona, ma non è tanto importante che ci sia uno o più passeggeri quanto il movimento che si determina». «Possiamo ospitare sul piazzale, finito di ristrutturare da poco, da 5 a 7 aerei, dipende dalle loro dimensioni - dice Catamerò -. A volte, in caso di necessità, utilizziamo anche le aree più grandi che usa Boeing per la movimentazione dei componenti del 787». «Sì, è una bella attività che a Grottaglie si sta intensificando - osserva Antonio Maria Vasile, presidente AdP -. A luglio, per quanti aerei c’erano, non c’era praticamente più posto per ulteriori arrivi».



