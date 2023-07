Si accendono i fari del mondo sulla tappa pugliese del "Grand Tour" a cura di Dolce & Gabbana. Ha avuto inizio ieri, con un cocktail di benvenuto a Borgo Egnazia, uno degli appuntamenti di Alta Moda e Sartoria più rilevanti. Party di Gala, alla presenza di celebrità di spicco, che ha dato il via ai cinque giorni di eleganza, tradizione e classe che proietteranno la Puglia in tutto il mondo.

Gli ospiti

Tra gli ospiti, Diana Ross e Blanco che si sono esibiti in uno show spettacolare ieri sera. Helen Miren, invece, dal palco ha tenuto un discorso ai presenti in cui, tra le altre cose, ha lanciato un appello a salvare gli ulivi.



Oggi la presentazione delle creazioni di Alta Gioielleria nello spazio ulivi di Masseria Pettolecchia, a Fasano. Domani la sfilata ad Alberobello della collezione donna e lunedì 10 luglio, ad Ostuni, sarà la volta della collezione uomo.

La festa celebrativa di martedì 11, a Masseria San Domenico a Fasano, chiuderà gli eventi di lusso. Occhi puntati da ogni dove per ammirare la piana degli ulivi secolari, i trulli di Alberobello, la storia e l'architettura di Borgo Egnazia e Masseria Pettolecchia e il suggestivo e caratteristico centro storico di Ostuni.

Iniziato il countdown per la sfilata di Dolce & Gabbana nella Città Bianca. Piazza della Libertà sta cambiando volto per l'evento clou dell'estate. Nella serata di lunedì, Ostuni, sarà il palcoscenico ideale per la presentazione della collezione uomo. La squadra operativa di D&G è al lavoro senza sosta da mercoledì per allestire la scenografia che farà da sfondo all'estro degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

Transennata l'intera area pavimentata di Piazza della Libertà dove sono in corso le operazioni di montaggio della passerella e dei settori riservati agli oltre cinquecento ospiti invitati. Tra questi tante le celebrità attese, nomi ancora tenuti segreti dalla maison D&G.

Rimossa la cartellonistica stradale e i contenitori di rifiuti pubblici. Posizionate, in parte, anche le postazioni luci con diversi occhi di bue (utili per il segui persona). In fase di ultimazione la struttura che sosterrà l'importante passerella. La sfilata partirà dall'ingresso di Palazzo San Francesco, girerà attorno alla colonna di Sant'Oronzo e tornerà indietro.

«Siamo felicissimi di ospitare l'evento afferma il sindaco di Ostuni Angelo Pomes ringrazio, a nome dell'amministrazione comunale, Domenico Dolce e Stefano Gabbana per aver scelto la città di Ostuni per una manifestazione eccezionale. La presenza delle nostre tradizioni conferma che non sarà solo un evento straordinario sotto il profilo del marketing e della comunicazione, ma anche il racconto della nostra storia e della nostra identità nel segno della bellezza. Sin dal giorno dell'insediamento conclude Pomes - abbiamo dato la massima disponibilità agli organizzatori per un evento che sarà l'ennesimo riconoscimento per la nostra città. Lo sforzo e i sacrifici che tutta la comunità ostunese dovrà affrontare in questi giorni saranno ripagati inevitabilmente dall'eco mediatico che questo genere di iniziative porta con sé in tutto il mondo».

