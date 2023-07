Passerella di Dolce&Gabbana: sale la febbre per l’attesa delle star/Pronto il piano traffico

Ostuni si prepara ad ospitare l’evento clou della sua estate. Il bianco e caratteristico centro storico, il prossimo 10 luglio, farà da scenario alla “Presentazione Collezione Alta Sartoria” di Dolce & Gabbana, una delle più importanti kermesse di alta moda. L’evento vedrà la partecipazione di oltre cinquecento ospiti provenienti da tutto il mondo, su invito esclusivo e riservato. Intanto in queste ore continuano a rincorrersi i nomi di tante star che potrebbero arrivare in Puglia per la serata di alta moda: da Sharon Stone a Jennifer Audrey Coolidge, dalla modella Bianca Balti al premio Oscar Hellen Mirren.

L'organizzazione

La Città Bianca si blinda attorno a Piazza della Libertà e alla Scalinata Antelmi che faranno da cornice alla presentazione della collezione uomo. Lo svolgimento della manifestazione è previsto per lunedì, dalle 17 fino alle 23.59. Iniziate le operazioni di allestimento in Piazza della Libertà con la preparazione di porzioni e aree anche nelle vie limitrofe. Per l’occasione verranno rimossi tutti i contenitori di rifiuti pubblici, la cartellonistica stradale ed eventuali arredi urbani presenti in Piazza della Libertà per poi essere riposizionati al termine dell’evento. Verranno allestite delle casse audio, transennando dove necessario, e lasciando la possibilità di ingresso ai negozi presenti. Nel pomeriggio di lunedì, dalle 18 alle 19.30, giungeranno, in van, i numerosi ospiti invitati. L’arrivo è previsto in corrispondenza della Scalinata Antelmi.

La sfilata

La sfilata, tra i suggestivi angoli di Ostuni, avrà inizio alle 20 e sarà preceduta e aperta dall’Associazione “Cavalcata di Sant’Oronzo” con i cavalli bardati a festa come in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo. La conclusione è in programma per le 22 con la successiva partenza degli ospiti da Piazza della Libertà. L’amministrazione comunale di Ostuni ha avuto con gli organizzatori una serie di incontri per definire nei dettagli lo svolgimento della manifestazione.

Il piano traffico

Pubblicata l’ordinanza, a firma del dirigente del settore Polizia Locale, che disciplina la viabilità e gli accessi per i giorni antecedenti e successivi alla sfilata, nonché la regolamentazione per il 10 luglio.

Previsti divieti al traffico veicolare e chiusure al passaggio pedonale in tutto l’arco dell’evento. Ai pedoni non sarà consentito raggiungere Piazza della Libertà, la Scalinata Antelmi e porzioni di Corso Giuseppe Mazzini, Via Cattedrale, Via Lanza, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Cavour e Via Imbriani. Il divieto sarà attivo dalle ore 17 alla mezzanotte di lunedì 10 luglio. Invece dalla 18 alle 21 non si potrà accedere a Corso Mazzini (da incrocio di Via Bovio a Piazza della Libertà), a Via avv. F. Tamburrini (da uscita parcheggio Orchidea Nera a Via Pisanelli), a Via Pisanelli (da incrocio Via F. Tamburrini a Corso Mazzini). Sono esclusi dal divieto i residenti e gli aventi diritto. Strade adiacenti a Piazza della Libertà che saranno off-limits anche per le auto, in circolazione e in sosta da ambo i lati con eventuale rimozione forzata. Restrizioni messe in atto per consentire il completo e meticoloso svolgimento della sfilata. L’atteso evento è una tappa del “Grand Tour” a cura di Dolce & Gabbana iniziato nel 2012.

Fasano e Alberobello

Oltre ad Ostuni, anche Fasano e Alberobello saranno protagoniste e ospiteranno le iniziative di rilevanza assoluta. La Città dei Trulli ospiterà il giorno seguente, invece, la collezione donna. La manifestazione, che si terrà in Valle D’Itria dal 7 all’11 luglio, sarà presentata questa mattina a Bari, in Regione, alla presenza dei vertici regionali, dell’amministratore delegato e del direttore generale di Dolce & Gabbana e dei sindaci dei tre comuni coinvolti. Il centro storico di Ostuni, insieme alle meraviglie del territorio, è stato inserito nel video promozionale pubblicato sui canali social di Dolce & Gabbana. «La Puglia ha catturato la nostra immaginazione» – si legge nella descrizione a firma di Domenico Dolce e Stefano Gabbana.