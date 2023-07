L'evento Dolce&Gabbana: alta moda tra vicoli e trulli: «La Puglia ha catturato la nostra immaginazione»

Gli ulivi secolari ed il lusso di Borgo Egnazia e della Fortezza di Pettolecchia. Il centro storico di Ostuni con la suggestiva scalinata Antelmi e Piazza della Libertà. I trulli di Alberobello. Quello che inizierà venerdì sarà un evento di cinque giorni ideato e fortemente voluto da Dolce&Gabbana per la ‘Presentazione Collezione Alta Sartoria’. La kermesse di alta moda, che si terrà in Valle D’Itria dal 7 all’11 luglio, sarà la nuova tappa dell’ideale Grand Tour d’Italia che Dolce&Gabbana ha intrapreso dal 2012, anno della presentazione della prima Collezione Alta Moda a Taormina.

"La Puglia ha catturato la nostra immaginazione con lo stesso sbalzo d'amore che abbiamo provato a Venezia, Capri, Siracusa e in tutti gli altri luoghi del nostro Grand Tour" hanno scritto su Facebook Domenico Dolce e Stefano Gabbana



Per l’estate del 2023 la Città Bianca, Fasano e Alberobello invece, potranno ospitare la maison di alta moda, sinonimo di classe, eleganza e fantasia.

All’evento è prevista la partecipazione, su invito esclusivo, di oltre cinquecento ospiti provenienti da tutto il mondo, oltre ad istituzioni locali e a più di cinquanta giornalisti appartenenti alle testate internazionali più rilevanti. La manifestazione sarà presentata domani in regione a Bari alle 12 alla presenza tra gli altri di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Alfonso Dolce, amministratore delegato Dolce & Gabbana, Fedele Usai, direttore generale Dolce&Gabbana. Interverranno anche l’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, Grazia Di Bari consigliera regionale delegata alla Cultura, ed i sindaci dei tre Comuni coinvolti: Francesco De Carlo (Alberobello), Angelo Pomes, (Ostuni), Francesco Zaccaria (Fasano). Gli eventi, di carattere privato, prenderanno il via il 7 luglio con un cocktail di benvenuto a Borgo Egnazia e proseguiranno sabato 8 con la presentazione delle creazioni Alta Gioielleria presso lo Spazio Ulivi Pettolecchia. Domenica e lunedì le sfilate Alta Moda – collezione donna – e Alta Sartoria – collezione uomo – che si terranno rispettivamente ad Alberobello e Ostuni. Martedì 11 è in programma la festa celebrativa a Masseria San Domenico.

Da venerdì a martedì per gli ospiti internazionali che giungeranno sarà una full immersion, non solo in quella che è la storia e l’eleganza della nota maison, ma anche nel senso autentico della Valle D’Itria e della Puglia, con gli eventi legati alle sfilate che saranno immersi nella natura dei luoghi, ma anche nelle tradizioni storiche ed enogastronomiche. Così la collezione dei gioielli sarà allestita tra gli ulivi plurisecolari. Diamanti tra le maestose chiome verdi, e l’oro giallo di Puglia (olio extravergine di oliva) che sarà fatto poi degustare tra i vari “Welcome cocktail” in un’esperienza sensoriale in cui non mancheranno altri piatti tipici della tradizione pugliese. Puglia nei luoghi simboli di storia tra natura e centri storici. Ma Puglia presente anche in un modello ricettivo che da anni sta alzando i livelli offerti in termini di servizi ad una platea mondiale, soprattutto tra Ostuni e Fasano. Lo testimoniano i recenti matrimoni, ma anche la possibile indicazione di Borgo Egnazia per ospitare il G7 del 2024.

Una presentazione ed una Puglia in vetrina, come sarà l’evento di Dolce&Gabbana che da più parti viene ritenuta dello stesso livello delle iniziative di Gucci a Castel Del Monte nel 2022, e di Dior a Lecce nell’estate del 2020. Da qui la volontà delle amministrazioni comunali coinvolte, ad iniziare da Ostuni e Alberobello, e dei privati di non trascurare alcun dettaglio per essere pronti ad un appuntamento di così rilevanza. Un riscontro mediatico molto forte, così, i cui riflessi in termini di maggiori presenze nel territorio che potrebbero arrivare già a partire dalla stagione turistica 2024. In mezzo i futuri investimenti di altre catene a cinque stelle, legate al mondo del lusso, come lo sarà a partire dal 2025 il nuovo Vista Ostuni della famiglia Passera che sta dando nuova vita all’ex Manifattura Tabacchi.