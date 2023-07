Sfilate in Puglia, Dolce&Gabbana a Polignano con il loro mega-yacht

È ormeggiato a Cala Ponte Marina a Polignano a Mare, da ieri pomeriggio, lo yacht extra lusso "Regina d'Italia". L'imbarcazione è di proprietà degli stilisti Dolce & Gabbana che sono già in Puglia in vista della serie di eventi che stanno organizzando sul territorio. Lo yacht, lungo 65 metri, si segnala per l'evoluzione tecnologica, del design ma anche della sostenibilità ambientale. Il valore dell'imbarcazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Quartier generale a Borgo Egnazia



È in acciaio e alluminio ed è distribuito su cinque ponti.

Dolce & Gabbana in questi giorni fisseranno il loro quartier generale a Borgo Egnazia, resort extra lusso a Savelletri di Fasano, in vista delle due sfilate programmate per il 10 luglio ad Ostuni e per l'11 luglio ad Alberobello. Nella Città Bianca saranno gli uomini protagonisti mentre nella capitale dei trulli spazio all'alta moda femminile. Agli eventi si accederà solo con un riservatissimo invito anche se i due stilisti, per coinvolgere le comunità interessate, potrebbero decidere di installare dei maxi schermi.

Gli ospiti attesi



Si attendono decine di ospiti e tra i primi nomi trapelati quello del premio Oscar Helen Mirren, del cantante Blanco e della showgirl e modella Bianca Balti. Pare previsto anche l'arrivo dell'attrice americana Jennifer Audrey Coolidge. Altra particolarità , il coinvolgimento di molte maestranze locali che realizzeranno le spettacolari scenografie. Non mancheranno anche le tradizionali luminarie.