Il Salento sfila con Dolce e Gabbana: sugli abiti le luminarie di Mariano Light

Dolce & Gabbana sposa le luminarie salentine. La collezione maschile primavera-estate 2022 della maison italiana compie un suggestivo viaggio nel cuore della tradizionale arte italiana in occasione del "Fatto a Mano": la nuova sfida è rilanciata attraverso le pagine social dello stesso marchio dei due stilisti milanesi. Le luminarie che li hanno ispirati sono quelle di MarianoLight, l'azienda di produzione di luminarie di Scorrano nota ormai in tutto il mondo. Un'eccellenza del Salento conosciuta dagli appassionati e non solo. Punta di diamante di un artigianato capace di conquistare l'immaginario e di creare posti di lavoro.

APPROFONDIMENTI IL CASO «Le nostre luminarie usate senza permesso»: De Cagna... LA STORIA Mariano: un'idea (geniale) e si accesero tutte le lampadine LA MODA Da Tokyo a Parigi, Dior porta le luminarie del Salento in giro per il...



Cristalli e luci che richiamano la tradizione

In particolare, il look #DGMENSS222 comprende una maglietta iconica con ricamo in cristallo sul davanti e jeans di jeans in jeans distrutti oversize: evidenti rimandi alla bellezza salentina delle luminarie che, in particolare, rivive nelle feste popolari. La maglia è realizzata con poplin bianco ottico e il look è completato con scarpe in rilievo in argento e accessori #DolceGabbana.