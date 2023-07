Dolce&Gabbana sceglie la Valle d'Itria per le sfilate di alta moda. Tutto pronto per

Hanno scelto la Puglia per la sua bellezza, storia e cultura. Dolce & Gabbana porteranno l'alta moda in Valle d'Itria: due le province interessate, quella di Bari e Brindisi, tre i Comuni, Alberobello, Ostuni, Fasano, 10 le location e gli eventi che vedranno il coinvolgimento di più di 500 ospiti, provenienti da 35 Paesi, 65 giornalisti della stampa nazionale e internazionale, 650 persone coinvolte complessivamente. Sono alcuni dei numeri degli eventi di Alta moda targati Dolce& Gabbana che andranno in scena in Puglia da domani 7 luglio sino all'11 luglio.

La collezione

Dolce& Gabbana sceglie la Valle d'Itria per presentare gli annuali eventi Alta moda: alcuni dei luoghi più affascinanti della Puglia faranno da sfondo a creazioni uniche, frutto della maestria artigianale e della creatività di Domenico Dolce e Stefano Gabbana in dialogo continuo con il prezioso patrimonio manifatturiero e artistico locale e la più autentica tradizione popolare. Gli eventi in Puglia saranno la nuova tappa dell'ideale Grand Tour d'Italia che Dolce& Gabbana ha intrapreso nel 2012, anno della presentazione della prima collezione alta moda a Taormina, e che ha toccato alcune delle più iconiche località della penisola.

Il punto sugli eventi è stato fatto questa mattina in occasione di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Alfonso Dolce e Fedele Usai, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale di Dolce& Gabbana, Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo, Luca Scandale, direttore generale Pugliapromozione, e i sindaci dei comuni di Alberobello, Francesco De Carlo, di Ostuni, Angelo Pomes, e di Fasano, Francesco Zaccaria.

Gli eventi prederanno il via domani con un cocktail di benvenuto a Borgo Egnazia e proseguiranno sabato con la presentazione delle creazioni Alta gioielleria in Spazio Ulivi Pettolecchia. Domenica e lunedì gli appuntamenti più attesi: le sfilate Alta moda - collezione donna - e Alta sartoria - collezione uomo - che avranno luogo rispettivamente ad Alberobello e Ostuni. Martedì si torna nel comune di Fasano per la festa celebrativa presso la Masseria San Domenico.

Il presidente Emiliano

«Dolce&Gabbana porterà alto il nome della Puglia nel mondo e lo farà all'insegna della bellezza espressa nelle sue forme iù suggestive. Mi ha emozionato vedere la cura che Domenico Dolce e Stefano Gabbana, insieme alla loro straordinaria squadra, hanno messo nel valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico pugliese. In questa volontà di coniugare l'unicità delle creazioni che vedremo sfilare all'autenticità della nostra regione, si coglie l'anima stessa dell'evento e tutto l'amore che c'è verso il nostro Paese». Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi che si terranno in Puglia a partire da domani. «Una vera e propria celebrazione della cultura - aggiunge - dell'arte e della capacità di stringere legami attraverso opere uniche di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria. Siamo felici di essere parte di questa esperienza e non vediamo l'ora di accogliere gli ospiti in arrivo da tutto il mondo, che in queste serate indimenticabili potranno conoscere e amare la nostra terra».

L'amministratore delegato di D&G

« Dolce& Gabbana ama l'Italia, lavora per l'Italia, ama l'artigianato italiano e ama tutto ciò che è fatto con le mani, con il cuore, con la passione. La Puglia è stata una terra di grande ispirazione per la sua storia. Pensiamo agli ulivi, una storia secolare, ci sono delle radici molto forti. Questo territorio è ricco di storia, cultura, esperienze, di sacrifici e di arte. Noi abbiamo diversi collaboratori pugliesi. Un territorio laborioso, che guarda al futuro con etica e dignità. Dolce& Gabbana ha scelto la Puglia per portare avanti l'eccellenza dell'artigianato italiano attraverso il punto creativo di Domenico Dolce e Stefano Gabbana». Lo ha detto Alfonso Dolce, amministratore delegato Dolce & Gabbana, durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi che si terranno in Puglia a partire da domani.