Sarà Alberobello la prossima tappa del “grand tour” dell’alta moda e sartoria di Dolce&Gabbana. Arriva in Puglia, in Valle d'Itria per l'esattezza l'evento dell'haute couture della maison Dolce&Gabbana.

L'arrivo dell'alta moda in Puglia

Il blindatissimo evento che vedrà protagonista l'alta moda dei due stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana si terrà dal 7 all'11 luglio in alcuni luoghi dell'altopiano murgese creando una sorta di dialogo con il prezioso patrimonio manifatturiero e artistico locale e la più autentica tradizione popolare. Il quartiere generale dell'alta moda pare sia Borgo Egnazia, location già bloccata - confermano i ben informati. Stessa location scelta l'estate scorsa dalla star americana Madonna per festeggiare il suo compleanno.

Per quanto riguarda invece i luoghi dell'evento, la presentazione dei capi di alata moda dovrebbe avvenire tra i suggestivi trulli di Alberobello. Non è escluso che gli stilisti scelgano anche quale suggestivo angolo di Locorotondo.

Gli eventi previsti per la prossima estate saranno la nuova tappa dell'ideale Grand Tour d'Italia che Dolce&Gabbana ha intrapreso dal 2012, anno della presentazione della prima Collezione Alta Moda a Taormina.