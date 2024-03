Alberobello accoglie la fiera del cioccolato: tre giorni tra stands, artigiani e produttori. Il programma

La fiera del cioccolato fa tappa in Puglia: sarà Alberobello ad ospitare la quarta tappa del tour 2024 di Choco Italia. Un’occasione speciale per festeggiare la festa di San Giuseppe con la ripresa del tradizionale falò. La città dei trulli, patrimonio dell'Unesco, da sabato 16 a martedì 19 marzo, dalle ore 10 a mezzanotte, accoglierà in Largo Martellotta ad Alberobello produttori, artigiani, ma anche artisti e animatori.

L'evento

Organizzato dall’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Alberobello, grazie al sindaco Francesco De Carlo, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e dell’Associazione The Chocolate Way.

Questa tappa si svolgerà in tandem all’evento St. Patrick dell’Associazione Pinnacoli di Alberobello, il quale prevede una serie di spettacoli e stands con ampia scelta dedicati alle birre e agli street food. Per i più piccoli preziosa la presenza dell’Associazione Stelle del sorriso che si occupa di clownterapia e del Teatro nazionale di burattini di Mario Apicella.

Gli eventi di Choco Italia e di St. Patrick ad Alberobello

Tra le importanti collaborazioni di questa tappa di Choco Italia vi è quella con l’Istituto Alberghiero IIS Basile Caramia Gigante di Alberobello che curerà alcuni momenti laboratoriali.

Domenica 17 marzo e lunedì 18 marzo, alle ore 18, protagonista sarà la Bavarese al cioccolato bianco e bramni al fondente.

Sabato 16 marzo, dalle ore 20:30, tanta musica e divertimento con “Andata e Ritorno: dai favolosi anni 60 alla tecno” e il dj di Radio Norba Piero Romanazzi, mentre domenica sempre con Romanazzi, assieme al dj Enzo Biundo, si ballerà al ritmo dei successi italiani di tutti i tempi.

Lunedì 18 marzo, dalle ore 20:30, si andrà a tempo di rock con i Rock Star, mentre martedì sera si chiuderà con canti e balli popolari della Meridio Popular Band e con un grande falò nell’aia per tenere vive le tradizioni.

La Sana Merenda: mangiar bene e far del bene

La Sana Merenda, iniziativa solidale e salutare, in ogni tappa propone ai visitatori del pane fresco locale accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP.

Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante

Grazie alla collaborazione con i panificatori locali, non solo intende promuovere merende di qualità, ma anche sostenere le associazioni locali impegnate in progetti sociali e culturali.

Una delle iniziative che caratterizza Choco Italia e che riscuote sempre maggiore successo è la Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante.

Aperta tutti giorni dalle ore 10 alle ore 21:30, è gestita dai maestri del cioccolato perugini. Grazie alla Ciokofabbrica è possibile avvicinarsi al mondo del cioccolato e comprenderne la lunga e complessa filiera. Un appuntamento molto atteso dai bambini e dai ragazzi degli Istituti scolastici locali, disponibile anche per tutti i visitatori.

L’associazione Italia Eventi aderisce, inoltre, a The Chocolate Way. È la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa, mettendo in collegamento i distretti storici del cioccolato di alta qualità.

I prodotti di Choco Italia

Numerose le regioni, in particolare del centro sud Italia, presenti con i loro prodotti a Choco Italia. In questa tappa non mancheranno i dolci della tradizione lucana, ma anche di quella laziale, toscana e campana.

Dai cantucci ai torroni morbidi, passando per la liquirizia di Rossano Calabro, tal quale e in versione liquore. Un vero e proprio viaggio nei gusti del nostro variegato Stivale.

Cremini e cioccolato grezzo senza zuccheri aggiunti proveniente dalla Campania, ma anche crepes, ciambelle, donuts e graffe realizzate live.

Intera, spalmabile o in pasta, la nocciola di Giffoni IGP sarà protagonista anche di un delizioso croccante preparato al momento. Da Capaccio Paestum arriverà un’azienda che porterà con sé miele biologico in vari gusti, mentre un liquorificio proveniente da San Cipriano Picentino (SA) porterà con sé anche i prodotti alla canapa.

Pugliesi i biscotti, mentre dalla Sicilia arriveranno cioccolato, cannoli, cassate, pasta di mandorla, pistacchi, waffelini e il cioccolato di Modica. Inimitabili i cioccolatini ai pistacchi di produzione esclusivamente artigianale, ma non mancheranno nemmeno torroni e croccanti realizzati in loco con mandorle, pistacchi e nocciole.

Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito. Infoline 375.5643840