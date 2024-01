Insulti e minacce su facebook, ma è solo una omonima della 16enne che ha tirato il calcio al gatto. E l'attivista Rizzi organizza il sit in ad Alberobello

Una ragazzina minacciata di morte solo perché la lo stesso nome della 16enne che ha dato un calcio al gatto buttandolo nella fontana ad Alberobello. E un sit in di protesta in Puglia per sensibilizzare la gente e far sentire la voce di chi gli animali li ama alla politica. L'annuncio arriva da Enrico Rizzi, attivista per i Diritti degli Animali in Italia e nel mondo e dal 2013 capo della segreteria nazionale del partito animalista europeo.

Dopo il caso di Aron, il pitbull bruciato vivo dal suo "padrone" e morto nelle scorse ore, Rizzi ha acceso un faro anche sul grave atto di violenza avvenuto in Puglia dove una ragazzina di 16 anni ha tirato un calcio ad un gatto, Grey, facendolo cadere nell'acqua fredda della fontana dove poi è morto.

Durante una diretta social ha spiegato che la ragazza colpevole del violent gesto - A.G. le sue iniziali - ha solo un profilo Tik Tok e non un profilo facebook. Dove invece esiste un altro profilo di una ragazza omonima che da qualche giorno viene offesa, minacciata e insultata. «E' una bravissima ragazza e ama anche molto gli animali», dice una sgnora al telefono durante la diretta chiedendo che questo aspetto venga chiarito.

«Mettere alla gogna una ragazza minorenne che non c'entra niente è grave», aggiunge Rizzi che annucia una possibile manifestazione di protesta proprio ad Alberobello. «Per quanto mi riguarda sono disposto ad andare ad Alberobello: il cane impiccato (a Trapani) e il gatto fatto cadere nella fontana sono fatti di una gravità assoluta. Dobbiamo esprimere il nostro dissenzo, sollecitare la politica assente ad intervenire, sensibilizzare la gente affinché non ignori casi di violenza sugli animali». E poi lancia un appello alle associazioni presenti sul territorio per organizzare il sit in di protesta. «Chi usa violenza nei confronti degli animali deve sapere che la gogna pubblica è presente e noi andremo nel posto in cui questa gente vive per far sentire la nostra voce».

Il Comune di Alberobello

«L’attuale esecutivo, sin dal suo insediamento, ha dimostrato rispetto e cura per gli animali attraverso azioni di natura amministrativa che li riguarda e di collaborazione con le Associazioni animaliste del territorio, in particolare con quelle che si occupano delle colonie feline, mediante un apposito progetto interregionale di censimento e sterilizzazione che permettesse di controllare le nascite, le adozioni e il loro benessere sul territorio - scrivono dal Comune di Alberobello -. Il fatto che nella nostra Città si è consumato nei confronti di un amico a quattro zampe è assolutamente inqualificabile e per questo l’Amministrazione intende informare la Collettività che la persona responsabile è stata individuata e segnalata all’Autorità competente, la quale ha avviato le dovute indagini su quanto accaduto. Il nostro compito, quali Amministratori, ci chiama ad intraprendere un percorso rieducativo che metta al centro dell’attenzione della persona responsabile e di tutti noi, nessuno escluso, il rispetto e la cura degli animali. E questo percorso di rieducazione, recupero e riabilitazione anche collettiva è tanto più necessario ed importante quanto più riguarda le fasce più giovani della nostra Comunità. Per questo, allo stesso tempo, deve cessare anche la gogna mediatica perché ogni tipo di violenza anche verbale, al pari dei gesti che attentano alla sicurezza degli esseri viventi, umani o animali, non rappresentano un comportamento civile da parte di una Comunità che - da sempre – si è distinta per accoglienza e comprensione, valori e principi etici e morali che l’hanno resa Patrimonio mondiale dell’Umanità».