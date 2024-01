Un calcio al gatto, l'animale cade nella fontana e muore. Denunciata una donna dopo la storia social: “Amò, beccati un po' di notorietà”

Prende a calci un gatto facendolo cadere in una fontana e l’animale muore. La brutta storia arriva da Alberobello dove sono ormai virali alcune foto di una donna che, per uno stupido gioco social, sferra una pedata ad un gatto che era raggomitolato a bordo della fontana posta proprio a pochi passi dal Municipio della Capitale dei trulli. L’animale, di nome Grey, appartenente ad una colonia felina accudita da Catia Bianco, proprietaria del bar allocato proprio sotto Palazzo di Città, non stava molto bene. Il gattino, quindi, non è riuscito ad uscire dall’acqua gelida e quando è stato ritrovato era zuppo e infreddolito. E’ deceduto qualche ora dopo tra atroci sofferenze.

Le foto sul web

Ma proprio le foto postate sui social hanno di fatto ricostruito la dinamica dell’episodio e l’autrice di questo vile gesto sarà denunciata alle autorità competenti. Tra l’altro, in uno scatto, si vede il volto compiaciuto della donna subito dopo aver sferrato il calcio al povero micio. Come ricordato dall'autrice del post di accusa, le foto del terribile gesto erano state diffuse attraverso Instagram, presumibilmente da un'amica della ragazza che ha fatto cadere l'animale nella fontana.

La protesta

Per poi mostrarsi sorridente alla camera. Ad accompagnare gli scatti, il messaggio "Ciao amò, beccati un po' di notorietà”. Sui social sono già molteplici i messaggi di sdegno nei confronti dell’autrice del gesto e l’augurio che non possa passarla liscia.

"Ci costituiremo parte civile per l'uccisione del povero gatto annegato nella fontana. Questa ragazza che ha fatto tutto ciò si dovrà vergognare e rispondere in solido nelle sedi competenti. Denunceremo e ci costituiremo parte civile. Non si può più sopportare giovani, che dovrebbero avere un rispetto maggiore x gli animali, dopo tanti anni di sensibilità animalista, facciano ciò! Vergogna! La procura dia una pena esemplare alla responsabile!" ha spiegato Maria Teresa Corsi - Verdi, ambiente e società onlus.