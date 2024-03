Cimitero, ad Alberobello i servizi sono digitali: nasce l'app per gestirli. Come funziona

Il Comune di Alberobello ha presentato ufficialmente Aldilapp, l’innovazione digitale che permette di onorare i defunti, prendersi cura delle strutture che li accolgono attraverso una rete di servizi collegati. «Era giunto il momento di svecchiare il sito cimiteriale e renderlo moderno con la mappatura digitale realizzata da Aldilapp – ha dichiarato il sindaco di Alberobello Francesco De Carlo -, l’applicazione che contribuisce a raggiungere diversi obiettivi: dalla conservazione dei siti storico-culturali alla semplificazione della ricerca genealogica. La cura e il decoro del cimitero passa anche dalla innovazione tecnologica che non intacca la sacralità del luogo ma ne facilita la fruizione».

Come funziona

Si tratta di una piattaforma unificata che consente di gestire una serie di servizi prenotabili anche on line ed evitando linghe file agli uffici. Scaricando l'app è possibile cercare una persona cara venuta a mancare per capire dov’è ubicata, lasciare un pensiero o inviargli dei fiori in occasione di una ricorrenza.

Aldilapp consente di creare dei memoriali in ricordo del defunto, diventare amministratori del profilo digitale del defunto per mantenere vivo anche il ricordo virtuale, inserendo una foto e una biografia. Ma anche scrivere un messaggio, un ricordo o acquistare dei fiori che saranno poi consegnati direttamente sulla tomba del caro estinto.

La digitalizzazione

L’assessore al patrimonio Saverio Sgobba assieme a Luca De Felice, consigliere con delega alla digitalizzazione, hanno presentato le opere in corso di esecuzione e i nuovi servizi cimiteriali. Poi l’intervento di Enrico Massi, ideatore di Aldilapp, l’app che ha consentito la digitalizzazione dei servizi cimiteriali. «La digitalizzazione è solo la punta dell’iceberg di un lungo e complesso processo avviato per la gestione del nostro cimitero, - spiega l’assessore Saverio Sgobba -. Abbiamo cominciato con il censimento e l’informatizzazione di tutti i dati possibili passando per il numero dei defunti, delle luci votive e di tanto altro ancora». I cittadini, grazie ad Aldilapp con un clic potranno tenere più facilmente a cuore le ricorrenze dei loro cari, per esempio inviando fiori, o più semplicemente prendendosi cura del decoro delle loro ultime dimore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA