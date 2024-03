Sta per partire all’unisono il racconto corale del patrimonio architettonico e paesaggistico italiano: anche nel Salento torna l’atteso appuntamento con le Giornate Fai di Primavera. Il week-end del 23 e 24 marzo prossimi sarà un’occasione imperdibile per scoprire beni culturali, luoghi solitamente inaccessibili, piccoli borghi, attività artigiane secolari, chiese e monumenti, ma anche luoghi istituzionali che hanno modificato la loro destinazione d’uso nel corso dei secoli.

Un patrimonio da raccontare

Occhi e orecchie puntati su Lecce, Nardò, Cutrofiano, Acquarica del Capo, Lucugnano e Specchia, senza dimenticare l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. Con un obiettivo dichiarato e perseguito ormai da 32 edizioni dal Fondo Ambiente Italiano: “curare il patrimonio raccontandolo”, questa la mission che attraversa tutto il Paese in questo primo week-end di primavera, durante il quale saranno aperti al pubblico 750 luoghi animati e illustrati dai delegati e volontari Fai, nonché da centinaia di apprendisti ciceroni, studenti degli istituti scolastici nazionali formati appositamente per esporre al pubblico le bellezze del proprio territorio.

Saranno svelati 11 beni in sei Comuni

L’iniziativa, presentata ieri mattina nella sala consiliare della Provincia di Lecce, prevede l’apertura di ben 11 beni architettonici in 6 Comuni. A incominciare dal capoluogo salentino, che da quest’anno ha aderito al Fai, come spiegato dal capo delegazione Fai Lecce, Adriana Greco Bozzi Colonna: «Le nostre delegazioni aumentano sempre di più nel corso degli anni: oltre a Lecce, altri nuovi Comuni che hanno aderito sono stati Gallipoli, Nardò, Sannicola e Ugento. Oltre alla Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo, bene tenuto aperto per tutto l’anno dai nostri volontari, si potranno visitare il cimitero monumentale, uno dei più belli d'Italia e anche il complesso Olivetani, nonché l’ex convento dei Teresiani Scalzi, diventato poi caserma Cimarrusti, e la caserma Pico».

All'ex Caserma Cimarrusti in mostra le divise storiche dei carabinieri

E a proposito dell’ex caserma Cimarrusti, che nei prossimi anni diventerà una casa dello studente, è qui che sarà possibile visionare l’esposizione di 10 divise storiche dell’arma dei carabinieri dall’Ottocento fino ai giorni nostri: «Vogliamo raccontare la storia di questa caserma - ha spiegato il colonnello Donato D’Amato - mentre all’interno della caserma Pico vogliamo far capire l’attività del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari, attraverso l’esposizione di beni archeologici trafugati e oggetto di recupero da parte dei nostri carabinieri. E ci sarà anche il robottino impiegato dagli agenti in caso di allarme bomba».«Entrare in caserma rappresenta un modo alternativo di raccontare la storia ai giovani - ha aggiunto il colonnello Arcangelo Moro -. A incominciare con la mostra storica sulla Prima guerra mondiale e continuando con l’evento speciale dell’alzabandiera e dell’esecuzione dell’inno nazionale».

Per il vicepresidente della Provincia di Lecce, Antonio Leo, «l’educazione dei ragazzi si completa grazie alle iniziative del Fai, a cui auguro di avere un numero sempre maggiore di visitatori e di beni culturali da raccontare». Le aperture di Specchia e Lucugnano sono curate dalla delegazione Fai di Lecce - Gruppo Finibus Terrae: nel primo Comune si potranno visitare il convento dei Francescani neri e il frantoio ipogeo Scupola, nel secondo si potrà visitare Palazzo Comi e si scoprirà la via dei vasai. Le aperture di Cutrofiano, Acquarica del Capo e Nardò sono a cura della Delegazione Fai del Salento Jonico: alla scoperta dell’arte della ceramica e della masseria L’Astore, dell’arte del giunco, mentre nel comune neretino si potrà scoprire la storia della chiesa dell’Immacolata nella masseria Brusca e della chiesa delle Anime del Purgatorio.

Ecco il programma

Sabato 23 Marzo

LECCE – Chiesa dei santi Niccolò e Cataldo, cimitero monumentale e chiostro del monastero degli Olivetali (viale San Nicola) .

Dalle 09:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S.S. F. Calasso di Lecce, dei Volontari FAI Ponte tra Culture e dei Volontari FAI

LECCE – Convento dei Teresiani Scalzi (ex Caserma Cimarrusti). Via Giuseppe Libertini, 37

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale Cosimo De Giorgi di Lecce e dei Volontari FAI Ponte tra Culture

Evento speciale a cura dell’Arma dei Carabinieri:

* Esposizione Divise storiche

LECCE – Caserma Pico (Via Costadura, 24)

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale G. Banzi Bazoli di Lecce

Eventi speciali a cura del Comando Militare Esercito “Puglia”:

*Ore 10:00 – Cerimonia dell’Alzabandiera e Inno Nazionale eseguito dal Quartetto Lupiae

* Mostra storica sulla I Guerra Mondiale, contestualizzando, in tal modo, l’intitolazione della Caserma al Tenente di artiglieria Raffaele Pico, M.A.V.M. per i fatti d’armi avvenuti all’inizio del secolo scorso.

Evento speciale a cura dell’Arma dei Carabinieri:

* Esposizione di beni archeologici oggetto di recupero da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari.

Aperture a cura della Delegazione FAI di Lecce – Gruppo Finibus Terrae

SPECCHIA – Convento dei Francescani Neri e Frantoio Ipogeo Scupola – Via Foschi, 2

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS G. Salvemini di Alessano e dell’Istituto Comprensivo di Specchia

LUCUGNANO – Palazzo Comi e via dei Vasai – Via delle Grazie, 1

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Statale G. Comi di Tricase

Aperture a cura della Delegazione FAI del Salento Jonico

CUTROFIANO - L’ Arte della ceramica: antica fornace a legna Colì, Museo della ceramica e Azienda Fratelli Colì ceramiche e terrecotte – Piazza Municipio, 1

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cutrofiano e Sogliano Cavour.

CUTROFIANO – Masseria L'Astore, azienda agricola con produzione vinicola e olearia – Via Giuseppe Di Vittorio, 1

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S.S. “Cezzi - De Castro – Moro” di Maglie.

ACQUARICA DEL CAPO – Castello medieale: I “paleddhi” e l’arte del giunco a Presicce-Acquarica – Piazza San Carlo, 11

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “G. Giannuzzi” di Presicce-Acquarica.

NARDO’ – Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata nella masseria Brusca – Strada Brusca, 14

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.30 alle 19.00 (ultima visita alle 18.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Galileo Galilei di Nardò e Liceo A. Vallone di Galatina

NARDO’ – Chiesa delle anime sante del purgatorio– Via Anime

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.30 alle 19.00 (ultima visita alle 18.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Galileo Galilei di Nardò e Liceo A. Vallone di Galatina

Abbazia di S. Maria di Cerrate (Bene FaiI) - S.P. 100 Squinzano - Casalabate, km. 5.900, LECCE

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30): Cerrate - Abbazia e masseria

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Elisa Springer di Surbo.

Visita esclusiva del primo piano della Casa del Massaro per iscritti FAI o per chi si iscrive in loco

DOMENICA 24 MARZO

LECCE – Chiesa dei santi Niccolò e Cataldo, cimitero monumentale e chiostro del monastero degli Olivetani – Viale San Nicola

dalle 11:00 alle 17:00 (ultima visita alle 16:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Virgilio-Redi di Lecce, degli Studenti dell’Università del Salento Facoltà Beni Culturali, dei Volontari FAI Ponte tra Culture e dei Volontari FAI

LECCE – Convento dei teresiani scalzi ( ex caserma Cimarrusti) – Via Giuseppe Libertini, 37

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale Cosimo De Giorgi di Lecce e dei Volontari FAI Ponte tra Culture

Evento speciale a cura dell’Arma dei Carabinieri:

* Esposizione Divise storiche

LECCE – Caserma Pico – Via Costadura, 24

dalle 09:30 alle 13:00 (ultima visita alle 12:30) e dalle 15:00 alle 18:00 (ultima visita alle 17:30)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale G. Banzi Bazoli di Lecce.

Momenti musicali a cura degli studenti del Conservatorio Tito Schipa di Lecce.

Evento speciale a cura del Comando Militare Esercito “Puglia”:

* Mostra storica sulla I Guerra Mondiale, contestualizzando, in tal modo, l’intitolazione della Caserma al Tenente di artiglieria Raffaele Pico, M.A.V.M. per i fatti d’armi avvenuti all’inizio del secolo scorso.

Evento speciale a cura dell’Arma dei Carabinieri:

* Esposizione di beni archeologici oggetto di recupero da parte dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari.

Aperture a cura della Delegazione FAI di Lecce – Gruppo Finibus Terrae

SPECCHIA – Convneto dei Francescani Neri e frantoio ipogeo Scupola – Via Foschi, 2

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IISS G. Salvemini di Alessano e dell’Istituto Comprensivo di Specchia

LUCUGNANO – Palazzo Comi e via Dei Vasai – Via delle Grazie, 1

dalle 9:30 alle 12:30 (ultima visita alle 12:00) e dalle 15:30 alle 18:30 (ultima visita alle 18:00)

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni Liceo Statale G. Comi di Tricase

Aperture a cura della Delegazione FAI del Salento Jonico

CUTROFIANO - L’ arte della ceramica: antica fornace a legna Colì, Museo della ceramica e Azienda Fratelli Colì ceramiche e terrecotte – Piazza Municipio, 1

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cutrofiano e Sogliano Cavour.

CUTROFIANO – Masseria l'Astore, azienda agricola con produzione vinicola e olearia – Via Giuseppe Di Vittorio, 1

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’I.I.S.S. “Cezzi - De Castro – Moro” di Maglie.

ACQUARICA DEL CAPO – Castello medievale: I “paleddhi” e l’arte del giunco a Presicce-Acquarica – Piazza San Carlo, 11

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.00 alle 18.00 (ultima visita alle 17.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Comprensivo “G. Giannuzzi” di Presicce-Acquarica.

NARDO’ – Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata nella masseria Brusca – Strada Brusca, 14

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.30 alle 19.00 (ultima visita alle 18.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Galileo Galilei di Nardò e Liceo A. Vallone di Galatina

NARDO’ – Chiesa delle anime sante del purgatorio – Via Anime

dalle 9.30 alle 12.30 (ultima visita alle 12.00) e dalle 15.30 alle 19.00 (ultima visita alle 18.30).

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Galileo Galilei di Nardò e Liceo A. Vallone di Galatina

ABBAZIA DI S. MARIA DI CERRATE (BENE FAI) - S.P. 100 Squinzano - Casalabate, km. 5.900, LECCE

dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30): CERRATE - ABBAZIA E MASSERIA

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IC Elisa Springer di Surbo.

Visita esclusiva del primo piano della Casa del Massaro per iscritti FAI o per chi si iscrive in loco