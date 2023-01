Cadde nel pozzo scoperto e fu trovato morto: indagato il proprietario del terreno.

Autopsia sul corpo del 79enne Vincenzo Di Noi che proprio nel giorno di Ferragosto scorso era uscito da casa sua, a Torre Santa Susanna, per andare a raccogliere fichi d’India. E poi però precipitò in un pozzo scoperto, a raso, privo del coperchio e - pare - nascosto dalla vegetazione.

Il ritrovamento del corpo



Erano le 10 circa del 15 agosto 2022 e faceva molto caldo. Giunse l’ora di pranzo e l’anziano, uscito in auto, non tornò dai familiari, che lo aspettavano a tavola. Non aveva con sé il telefonino. Ne fu quindi denunciata la scomparsa in caserma e carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile avviarono le ricerche. Dall’alto fu subito individuata la sua utilitaria di colore rosso. Solo dopo due giorni fu trovato anche il corpo, che giaceva esanime in fondo a un pozzo scoperto collocato in un terreno agricolo di contrada Grandizia, sempre a Torre Santa Susanna.

I funerali e la denuncia



La salma fu restituita subito alla famiglia e si tennero i funerali. I congiunti dell’uomo sporsero poi denuncia per il tramite dell’avvocato Cosimo Loderto. Il proprietario del terreno in cui è collocato il pozzo - A.S., torrese di 77 anni - è indagato per omicidio colposo e mancata custodia (del pozzo). Lo difende l’avvocato Raffaele Missere.

Le indagini

L’indagine è coordinata dal sostituto Giuseppe De Nozza, che ha conferito incarico per l’esame autoptico al medico legale Raffaele Giorgetti dell’UniMarche. Consulenti tecnici di parte, invece, i medici legali Alberto Tortorella (per il proprietario del fondo) e Walter De Nitto (per la famiglia dell’anziano deceduto). Si cerca di capire, anche attraverso quest’accertamento tecnico-scientifico, se quella morte si sarebbe in qualche modo potuta evitare.