Trovato morto l'anziano scomparso a Ferragosto: era caduto in un pozzo

E' stato trovato morto Vincenzo Di Noi, il 79enne scomparso il giorno di Ferragosto nelle campagne tra Torre Santa Susanna e Mesagne, in provincia di Brindisi. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato questa mattina in un pozzo. Dalle prime informazioni, sembra che lo sfortunato anziano sia morto nella stessa zona in cui, qualche ora prima, era stata trovata l'auto.

Le ricerche

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, quando la macchina delle ricerche si era rimessa in moto, dopo una giornata, quella di ieri, infruttuosa. Resta da capire come l'anziano sia finito nel pozzo: l'ipotesi più accreditata è che non si sia accorto della sua presenza e vi sia caduto dentro.

L'allarme

A dare l'allarme i familiari, quando hanno visto che il 79enne non tornava più a casa. Aveva detto di essere uscito per raccogliere fichi d'india nelle campagne, ma di lui si era persa ogni traccia. In prefettura era stata convocata la cabina di regia per coordinare le ricerche.