Anziano scomparso da Torre Santa Susanna il giorno di Ferragosto: ricerche anche con l'elicottero

Esce per raccogliere i fichi d'india e non fa più ritorno a casa: anziano scomparso da Torre Santa Susanna il giorno di Ferragosto. E adesso lo si cerca disperatamente, anche con l'elicottero, i droni dotati di termoscanner, in grado di percepire il calore del corpo umano, e i cani molecolari. Vigili del fuoco, carabinieri e volontari della Protezione civile stanno cercando un anziano di cui si sono perse le tracce da ieri, nel Brindisino: si tratta di Vincenzo Di Noi, 79 anni, che vive a Torre Santa Susanna. La sua scomparsa è stata denunciata dai famigliari che chiedono aiuto anche attraverso i social.

Le ricerche



L'uomo ieri è uscito di casa poco prima di pranzo, senza telefono, a bordo della sua Opel Corsa ritrovata questa mattina in un terreno in contrada Gandizia. Di lui, però, nessuna traccia. I Vigili del fuoco, anche con il supporto di un elicottero, hanno già perlustrato le arie adiacenti alle zone di campagna di Torre Santa Susanna e dei comuni limitrofi. Secondo quanto riferito dal coordinamento di volontari, Di Noi è anche cardiopatico e soffre di diabete.

Le ricerche sono proseguite, senza esito, per tutta la giornata di ieri e proseguiranno dall'alba di oggi. Si cerca nei pozzi e dovunque Vincenzo possa essere rimasto intrappolato.