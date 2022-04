Si era allontanato dalla sua casa di Veglie senza dare più notizie. I genitori, allarmati, avevano chiesto aiuto alle forze dell'ordine per ritrovarlo. Putroppo il ragazzo è stato sì ritrovato, ma era ormai privo di vita in una campagna in località "Cavoti" a Veglie. Con ogni probabilità si tratta di un suicidio.

