Oggi i funerali del bimbo morto soffocato dopo aver ingoiato un tappo. Comunià sotto choc

Si terranno questo pomeriggio, nella chiesa della Salette di Fasano, i funerali di Nicolò, il bimbo di 15 mesi morto soffocato dal tappo in gomma di una soluzione fisiologica che doveva essere utilizzata per l’aerosol al piccolino, reduce da una sindrome influenzale.

Comunità sotto choc

La salma è stata vegliata in casa dai giovani genitori distrutti dal dolore. Un’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia che ha ricevuto anche il cordoglio delle istituzioni militari e politiche locali. I carabinieri della locale Compagnia hanno avviato le indagini e ricostruito l’accaduto ma si è trattato di un tragico incidente.

Un tragico incidente

Il bambino era sul fasciatoio quando ha preso tra le mani il tappo ingoiandolo. In quel momento era solo ma si è trattato di qualche istante. È stato il padre ad accorgersi che il bambino non respirava più e si è subito attivato con manovre di disostruzione. Poi l’intervento del 118 ma non c’era più nulla da fare.