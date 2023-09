Vento forte e danni: un albero cade sulla statale. Colpite due auto, soccorsa una donna

Alberi caduti, finestre divelte e insegne pericolanti: danni del vento forte nella notte. Sono numerosi gli interventi effettuati nella notte da parte di vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi.

Sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni, poco prima del ponte di San Vito scalo, un grosso albero è caduto a ridosso della statale: i rami sono precipitati su due auto, una Bmw x1 e una Fiat Panda. Per una donna è stato necessario l'intervento dei medici del 118. Per mettere in sicurezza la strada è stato necessario chiudere l'arteria al traffico.

Nuovo incendio nella pineta



Nella stessa notte i caschi rossi sono intervenuti sulla provinciale 41, a causa di un nuovo incendio (domenica scorsa il nuovo rogo) divampato all'interno della pineta, ex camping, di fronte alla spiaggia della polizia. A causa del forte vento le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.