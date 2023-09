Meteo, in arrivo venti di burrasca su almeno 7 Regioni: c'è anche la Puglia. Le previsioni per i prossimi giorni

L'allerta meteo, su tutta la Puglia, scatterà dalle 8 di lunedì mattina e durerà per le successive 36 ore. Un inizio settimana segnato da venti forti tendenti a burrasca in almento sette regioni italiane. Possibili mareggiate. La protezione civile infatti ha diramato un'allerta meteo gialla per venti forti con raffiche di burrasca o burrasca forte dai quadranti settentrionali sull'intero territorio regionale.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni